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СНГ 17.01.2022 19:46

В Таджикистан доставили еще более 1 млн доз вакцины от COVID-19

В Таджикистан в рамках программы COVAX в понедельник было доставлено более 1 млн доз вакцины "Moderna", это первая партия вакцины против COVID-19 в текущем году, сообщило представительство UNICEF в республике.

"Мы благодарим наших партнеров за постоянные усилия по обеспечению граждан Таджикистана равноправным доступом к вакцинам против COVID-19", - говорится в сообщении.

Решением республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 от 3 июля прошлого года вакцинация против коронавируса для граждан с 18 лет является обязательной.

По данным Минздрава, в Таджикистан в рамках глобального механизма COVAX и в виде гуманитарной помощи поступило более 9 млн доз вакцины против коронавируса. В стране в настоящее время используются пять видов вакцин: индийского производства "AstraZeneca", китайская "CoronaVac" и американские " Moderna " и "Pfizer", российская "Спутник V".

По состоянию на понедельник, первую дозу вакцины в стране получили 68,6% взрослого населения страны, вторую - 57%.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 17 тыс. 95 случаев. С начала пандемии жертвами коронавируса в стране по официальным данным стали 124 человека.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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