Украина и Россия могут стать важными партнерами Германии в свете перехода страны на "зеленые" источники энергии, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

"Как Украина, так и Россия - важные партнеры германского и европейского энергетического поворота. У Украины есть большой потенциал стать экспортером зеленой энергии", - говорится в заявлении Хермеса, опубликованном в понедельник.

Россия, в свою очередь, "поставками природного газа обеспечивает Германии отказ от угля и атома и в перспективе может также поставлять большие объемы водорода", считает Хермес.

Восточный комитет немецкой экономики - организация, основанная в 1952 году и объединяющая 350 предприятий, работающих на рынках восточноевропейских стран.