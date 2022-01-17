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СНГ 17.01.2022 19:50

Главного таможенника Кыргызстана задержали за коррупцию

Глава Таможенной службы Кыргызстана Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Кыргызстана, задержан и водворен в изолятор временного содержания председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов республики Адилет Кубанычбеков", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производиться с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, по данным ведомства, руководство Таможенной службы в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость около таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниям.

Кубанычбеков был назначен главой Таможенной службы Кыргызстана в конце октября 2021 года.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАМОЖНЯ, КОРРУПЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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