Главного таможенника Кыргызстана задержали за коррупцию

Глава Таможенной службы Кыргызстана Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Кыргызстана, задержан и водворен в изолятор временного содержания председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов республики Адилет Кубанычбеков", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производиться с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, по данным ведомства, руководство Таможенной службы в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость около таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниям.

Кубанычбеков был назначен главой Таможенной службы Кыргызстана в конце октября 2021 года.