Главного таможенника Кыргызстана задержали за коррупцию

Глава Таможенной службы Кыргызстана Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Кыргызстана, задержан и водворен в изолятор временного содержания председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов республики Адилет Кубанычбеков", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производиться с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток", - отметили в пресс-службе.
Кроме этого, по данным ведомства, руководство Таможенной службы в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость около таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниям.
Кубанычбеков был назначен главой Таможенной службы Кыргызстана в конце октября 2021 года.
Алиев заявил о важности деятельности МПК для развития отношений с Черногорией
Президент Азербайджана провел встречу с главой парламента Черногории
Баку и Киев планируют удвоить взаимный товарооборот за 3 года – вице-премьер Украины
Число вакансий в криптовалютной сфере в США подскочило в 5 раз в 2021г - эксперты
Украина в 2021г импортировала из Азербайджана нефти на $586 млн
Турнир "Ролан Гаррос" во Франции может оказаться закрытым для Джоковича, если он не сделает вакцину от COVID-19
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Дальнейшие волны COVID-19 будут провоцировать меньше ограничений, потребуется регулярная вакцинация - глава Pfizer
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий Web Application Firewall (Imperva)
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров