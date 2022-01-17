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Дальнее зарубежье 17.01.2022 22:20

Шведская госбезопасность расследует случаи появления беспилотников над тремя АЭС в стране

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) ведет расследование полетов беспилотников на прошлой неделе возле трех АЭС страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

По первоначальным данным полиции, беспилотники были замечены над АЭС "Форсмарк" к северу от Стокгольма и АЭС "Оскарсхамн" на юго-востоке страны. В свою очередь в СЭПО сообщили, что полет еще одного беспилотника наблюдали возле АЭС "Рингхальс" - самой крупной из этих трех АЭС, расположенной на западном побережье страны.

В полицию поступил сигнал о полете беспилотников в минувшую пятницу вечером. По данным местных СМИ, беспилотники были достаточных размеров, чтобы выдерживать порывы ветра. Однако стражи правопорядка не смогли отследить летательные аппараты, а подозреваемых у полиции нет, отмечает AP.

"Что касается случаев полетов беспилотников над тремя АЭС, была проведена предварительная оценка ситуации, согласно которой предварительное расследование подобного рода были передано от полиции (к СЭПО - ИФ), чтобы проверка инцидентов была более детальной", - цитирует агентство заявление СЭПО.

Между тем, доцент Шведского университета обороны Ханс Ливонг заявил, что Швеция не подготовлена должным образом к таким инцидентам, а шведское общество не адаптировалась к новой реальности и "до сих пор воспринимает окружающую действительность лишь в состоянии либо мира, либо войны".

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Тэги: ШВЕЦИЯ, АЭС, БЕСПИЛОТНИКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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