Шведская госбезопасность расследует случаи появления беспилотников над тремя АЭС в стране

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) ведет расследование полетов беспилотников на прошлой неделе возле трех АЭС страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).
По первоначальным данным полиции, беспилотники были замечены над АЭС "Форсмарк" к северу от Стокгольма и АЭС "Оскарсхамн" на юго-востоке страны. В свою очередь в СЭПО сообщили, что полет еще одного беспилотника наблюдали возле АЭС "Рингхальс" - самой крупной из этих трех АЭС, расположенной на западном побережье страны.
В полицию поступил сигнал о полете беспилотников в минувшую пятницу вечером. По данным местных СМИ, беспилотники были достаточных размеров, чтобы выдерживать порывы ветра. Однако стражи правопорядка не смогли отследить летательные аппараты, а подозреваемых у полиции нет, отмечает AP.
"Что касается случаев полетов беспилотников над тремя АЭС, была проведена предварительная оценка ситуации, согласно которой предварительное расследование подобного рода были передано от полиции (к СЭПО - ИФ), чтобы проверка инцидентов была более детальной", - цитирует агентство заявление СЭПО.
Между тем, доцент Шведского университета обороны Ханс Ливонг заявил, что Швеция не подготовлена должным образом к таким инцидентам, а шведское общество не адаптировалась к новой реальности и "до сих пор воспринимает окружающую действительность лишь в состоянии либо мира, либо войны".
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