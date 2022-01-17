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Цена на нефть

14.01 $/bbl +/- WTI 83.82 +1.70 Brent 86.06 +1.59

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ТЭК 17.01.2022 19:54

Цены на нефть стабильны

Цены на нефть не демонстрируют существенных колебаний в ходе торгов в понедельник после сильного подъема по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 подешевели на $0,03 (0,03%) - до $86,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,03 (0,04%) - до $83,85 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%.

Аналитики прогнозируют продолжение активного восстановления спроса на нефть, что будет оказывать поддержку котировкам, пишет Trading Economics. Однако эксперты предупреждают, что подъем цен повышает риски вмешательства со стороны правительств.

Нефть может продолжить дорожать в этом году из-за ограниченного объема предложения, полагает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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