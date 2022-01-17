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Финансы 17.01.2022 21:00

ЕС и США отказались от варианта санкций с отключением РФ от SWIFT

ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT, сообщает в понедельник газета "Хандельсблатт" со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы создание альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, поясняет "Хандельсблатт".

Вместе с тем в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.

Кроме того, ФРГ настаивает на исключениях из санкций, чтобы она могла и дальше оплачивать импорт нефти и газа из России, добавляет газета.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, SWIFT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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