ЕС и США отказались от варианта санкций с отключением РФ от SWIFT

ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT, сообщает в понедельник газета "Хандельсблатт" со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы создание альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, поясняет "Хандельсблатт".

Вместе с тем в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.

Кроме того, ФРГ настаивает на исключениях из санкций, чтобы она могла и дальше оплачивать импорт нефти и газа из России, добавляет газета.