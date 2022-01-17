Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает МИД РФ.

"Министры рассмотрели ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте российского МИД.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны, отмечается на сайте.

"Обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, включая содержание предстоящих политических контактов. Затрагивалась также региональная проблематика", - уточняется в сообщении.