Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает МИД РФ.
"Министры рассмотрели ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте российского МИД.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны, отмечается на сайте.
"Обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, включая содержание предстоящих политических контактов. Затрагивалась также региональная проблематика", - уточняется в сообщении.
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