Французские власти, которые ранее заявляли о том, что невакцинированный от COVID-19 сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в турнире "Ролан Гаррос", изменили позицию - теперь все спортсмены для участия в соревнованиях должны пройти полный курс вакцинации, сообщает в понедельник испанское телевидение.

Эти меры связаны с тем, что обе палаты парламента Франции одобрили законодательство о вакцинных пропусках.

"Вакцинный пропуск одобрен. С того времени, как он станет законом, проход в общественные места (на стадионы, в театры, в магазины) по пропускам станет обязательным ", - написала ранее в твиттере министр спорта Франции Роксана Марасинеану.

При этом она поблагодарила спортивное сообщество "за работу в отношении тех редких людей, кто не прошел вакцинацию".

Проведение турнира "Ролан Гаррос" намечено на 16 мая - 5 июня.

Ранее Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.