Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9413 RUR   0.0223 GBR   2.3254 TRY   0.1255

Цена на нефть

14.01 $/bbl +/- WTI 83.82 +1.70 Brent 86.06 +1.59

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 17.01.2022 21:20

Турнир "Ролан Гаррос" во Франции может оказаться закрытым для Джоковича, если он не сделает вакцину от COVID-19

Французские власти, которые ранее заявляли о том, что невакцинированный от COVID-19 сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в турнире "Ролан Гаррос", изменили позицию - теперь все спортсмены для участия в соревнованиях должны пройти полный курс вакцинации, сообщает в понедельник испанское телевидение.

Эти меры связаны с тем, что обе палаты парламента Франции одобрили законодательство о вакцинных пропусках.

"Вакцинный пропуск одобрен. С того времени, как он станет законом, проход в общественные места (на стадионы, в театры, в магазины) по пропускам станет обязательным ", - написала ранее в твиттере министр спорта Франции Роксана Марасинеану.

При этом она поблагодарила спортивное сообщество "за работу в отношении тех редких людей, кто не прошел вакцинацию".

Проведение турнира "Ролан Гаррос" намечено на 16 мая - 5 июня.

Ранее Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРНИР, ДЖОКОВИЧ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Испанский теннисист Надаль стал 12-кратным победителем "Ролан Гаррос" Австралийка Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]