Высокие цены на энергоресурсы могут сохраняться продолжительное время - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник заявил, что следует ожидать продолжительного сохранения высоких цен на энергоресурсы.
"В настоящее время ситуация особенно напряженная из-за высоких цен на энергоносители, и не только на газ. Следует опасаться, что такая ситуация сохранится долгое время", - заявил Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
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