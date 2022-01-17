Высокие цены на энергоресурсы могут сохраняться продолжительное время - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник заявил, что следует ожидать продолжительного сохранения высоких цен на энергоресурсы.

"В настоящее время ситуация особенно напряженная из-за высоких цен на энергоносители, и не только на газ. Следует опасаться, что такая ситуация сохранится долгое время", - заявил Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.