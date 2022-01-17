Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

В результате землетрясения в западной афганской провинции Бадгис погибли 22 человека, сообщило государственное информационное агентство "Бахтар" в понедельник. "В результате сегодняшнего землетрясения в провинции Бадгис 22 погибших и 4 раненых. Большинство жертв находятся в уезде Кадис", - говорится в сообщении. Официальные лица говорят, что это предварительная цифра, которая может измениться.

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