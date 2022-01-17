ОАЭ оставляют за собой право ответить на удар с беспилотников по району аэропорта Абу-Даби

Террористической атакой, которая не останется безнаказанной, назвали в МИД ОАЭ удары с беспилотников, в результате которого погибли три человека; в нанесении этих ударов власти этой страны обвинили йеменских повстанцев-хуситов, сообщает в понедельник межарабский телеканал "аль-Джазира".
"ОАЭ осуждает это террористическое нападение на объекты гражданской инфраструктуры, совершенное боевиками-хуситами. Оно не останется безнаказанным", - приводит телеканал выдержки из заявления МИД страны.
"ОАЭ оставляет за собой право ответить на эти террористические нападения и преступную эскалацию (ситуации - ИФ), - отмечается в документе.
По информации полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным танкам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки начался пожар на территории международного аэропорта в Абу-Даби.
В результате удара погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.
Из-за инцидента наблюдался краткосрочный сбой в работе аэропорта Абу-Даби.
Со своей стороны йеменские повстанцы-хуситы заявили, что совершили атаку против ОАЭ, однако подробностей не привели.
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