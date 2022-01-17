Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9413 RUR   0.0223 GBR   2.3254 TRY   0.1255

Цена на нефть

14.01 $/bbl +/- WTI 83.82 +1.70 Brent 86.06 +1.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.01.2022 22:00

ОАЭ оставляют за собой право ответить на удар с беспилотников по району аэропорта Абу-Даби

Террористической атакой, которая не останется безнаказанной, назвали в МИД ОАЭ удары с беспилотников, в результате которого погибли три человека; в нанесении этих ударов власти этой страны обвинили йеменских повстанцев-хуситов, сообщает в понедельник межарабский телеканал "аль-Джазира".

"ОАЭ осуждает это террористическое нападение на объекты гражданской инфраструктуры, совершенное боевиками-хуситами. Оно не останется безнаказанным", - приводит телеканал выдержки из заявления МИД страны.

"ОАЭ оставляет за собой право ответить на эти террористические нападения и преступную эскалацию (ситуации - ИФ), - отмечается в документе.

По информации полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным танкам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки начался пожар на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

В результате удара погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.

Из-за инцидента наблюдался краткосрочный сбой в работе аэропорта Абу-Даби.

Со своей стороны йеменские повстанцы-хуситы заявили, что совершили атаку против ОАЭ, однако подробностей не привели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, АТАКА, ОТВЕТ, ВОЗМОЖНОСТЬ


Похожие новости


В Абу-Даби атака с применением беспилотников привела к гибели трех человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]