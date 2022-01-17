РФ никому не угрожает, но предостерегает от враждебных мер со стороны Запада - Грушко

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия "никому не угрожает", но предостерегает от враждебных мер со стороны Запада.
"Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано во вторник.
По словам замминистра, "в НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь". "Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", - подчеркнул Грушко.
Говоря о российских предложениях в сфере безопасности, Грушко отметил: "Наши предложения - это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты".
"В целом, если внимательно почитать наши предложения, там многое строится на принципе взаимности. Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России (и государств, состоящих с ней в военном союзе) и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена", - сказал Грушко.
При этом, по его словам, "об абсолютной симметрии говорить не приходится". "Нынешняя критическая ситуация сложилась в результате сочетания упомянутых мною факторов: расширения и освоения территории новых членов. Военная инфраструктура была на сотни и тысячи километров приближена к российским рубежам", - отметил он.
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