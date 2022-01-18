Meta оспорила назначение ей оборотного штрафа в РФ

Компания Meta (владеет соцсетью Facebook) оспорила в апелляционной инстанции решение мирового суда о назначении ей оборотного штрафа из-за неоднократных нарушений, выразившихся в неудалении запрещенного в РФ контента.

"В суд поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc. Дата заседания пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Она уточнила, что в жалобе Meta просит отменить оборотный штраф и прекратить производство по делу.

По словам представителя суда, жалоба на оборотный штраф от Google в суд пока не поступала.

Мировой суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей оборотного штрафа из-за повторных правонарушений. За аналогичные правонарушения с Google был взыскан оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

Как следует из постановлений мирового судьи, совокупный доход Google и его аффилированных лиц, полученный в РФ от реализации всех товаров (работ, услуг), составил 144 млрд 438 млн 324 тыс. 700 рублей, Meta - 39 млрд 819 млн 699 тыс. 001 рубль. Эти данные были получены по запросу судьи из межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7.

Компании были признаны виновными по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

При назначении наказания судья учел характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, имущественное и финансовое положение компаний. Наличие смягчающих и отягчающих административную ответственность Google и Meta обстоятельств судьей не было установлено.

"Доводы о несоразмерности предполагаемого оборотного штрафа, подлежат отклонению, поскольку законодатель с учетом признака повторности определил правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ, как несущее широкую общественную опасность, вследствие чего закрепил принцип назначения наказания, выраженный в назначении штрафа, размер которого зависит от выручки юридического лица", - отмечается в решениях суда.

24 декабря 2021 года Согласно российскому законодательству, после вступления решения в силу, у компаний будет 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Если Google и Meta не выплатят штраф, то материалы будут направлены службе приставов для принудительного взыскания.