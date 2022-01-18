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Дальнее зарубежье 18.01.2022 15:24

Почти 600 человек попытались нелегально пересечь границу Польши и Белоруссии с начала года - польская погранслужба

Польские пограничники с начала этого года пресекли почти 600 попыток нелегально пересечь границу из Белоруссии, говорится в сообщении в твиттере Погранслужбы Польши, опубликованном во вторник.

"17 января 50 человек попытались нелегально перейти польско-белорусскую границу. В этом месяце было совершено 596 попыток нелегального пересечения границы между Польшей и Белоруссией", - говорится в сообщении.

Польские стражи порядка при этом задержали 23 человека, среди которых десять граждан Сирии, семь граждан Ирака, два представителя Кубы, двое палестинцев, один гражданин Ирака и один белорус.

За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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