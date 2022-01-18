Фонд Гейдара Алиева реализует 8 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре по реставрации и строительству религиозных памятников – Алиев

По инициативе Фонда Гейдара Алиева на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - стартовал процесс капитального ремонта, реставрации и строительства религиозных памятников, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня перед Фондом Гейдара Алиева стоят новые задачи. Наряду с традиционной деятельностью Фонд начал широкую деятельность на освобожденных землях», – сказал Алиев во вторник на церемонии открытия в Баку памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
В частности, в Шуше Фондом Гейдара Алиева восстанавливаются мечети Юхари Говхарага, Ашагы Говхарага, Саатлы, в Агдаме - городская мечеть, в Зангилане - городская мечеть.
«В то же время Фондом инициировано строительство новых мечетей в Дашалты, Гадруте и Шуше – всего 8 религиозных памятников. Уверен, что Фонд примет активное участие и в других проектах», - добавил Алиев.
Э.Шафиев
Определены цены на автобусные рейсы в Карабах
Глава МИД Азербайджана отбыл в Австрию для участия в Форуме по безопасности ОБСЕ
Азербайджан и Черногория обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества
МБА-МОСКВА расширил возможности собственного сервиса денежных переводов
Wintershall Dea вышла из проектов добычи сланцевой нефти в Аргентине, ушла из Бразилии
Азербайджан в 2021г сократил добычу золота на 6,3%, серебра - увеличил на 12,7%
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Эрдоган не верит в возможность вторжения России в Украину
Почти 600 человек попытались нелегально пересечь границу Польши и Белоруссии с начала года - польская погранслужба
Назарбаев: нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Станьте владельцем квартиры с Yelo Bank!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий Web Application Firewall (Imperva)
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров