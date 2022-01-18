Фонд Гейдара Алиева реализует 8 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре по реставрации и строительству религиозных памятников – Алиев

По инициативе Фонда Гейдара Алиева на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - стартовал процесс капитального ремонта, реставрации и строительства религиозных памятников, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня перед Фондом Гейдара Алиева стоят новые задачи. Наряду с традиционной деятельностью Фонд начал широкую деятельность на освобожденных землях», – сказал Алиев во вторник на церемонии открытия в Баку памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

В частности, в Шуше Фондом Гейдара Алиева восстанавливаются мечети Юхари Говхарага, Ашагы Говхарага, Саатлы, в Агдаме - городская мечеть, в Зангилане - городская мечеть.

«В то же время Фондом инициировано строительство новых мечетей в Дашалты, Гадруте и Шуше – всего 8 религиозных памятников. Уверен, что Фонд примет активное участие и в других проектах», - добавил Алиев.

Э.Шафиев