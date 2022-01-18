Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0223 GBR   2.3186 TRY   0.1263

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 84.43 +0.61 Brent 86.48 +0.42

Погода в Баку

  ночь день

Религия 18.01.2022 15:02

Фонд Гейдара Алиева реализует 8 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре по реставрации и строительству религиозных памятников – Алиев

По инициативе Фонда Гейдара Алиева на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - стартовал процесс капитального ремонта, реставрации и строительства религиозных памятников, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня перед Фондом Гейдара Алиева стоят новые задачи. Наряду с традиционной деятельностью Фонд начал широкую деятельность на освобожденных землях», – сказал Алиев во вторник на церемонии открытия в Баку памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

В частности, в Шуше Фондом Гейдара Алиева восстанавливаются мечети Юхари Говхарага, Ашагы Говхарага, Саатлы, в Агдаме - городская мечеть, в Зангилане - городская мечеть.

«В то же время Фондом инициировано строительство новых мечетей в Дашалты, Гадруте и Шуше – всего 8 религиозных памятников. Уверен, что Фонд примет активное участие и в других проектах», - добавил Алиев.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, КАРАБАХ


Похожие новости


Президент Азербайджана утвердил бюджет Фонда безработицы на 2022г Уставный капитал Фонда возрождения Карабаха утвержден в размере 1 млн манатов В Азербайджане создан Фонд возрождения Карабаха Президент Алиев подписал указ о создании Фонда помощи Азербайджанской армии Власти Азербайджана создают спецфонд поддержки раненных и семей погибших в операциях по восстановлению территориальной целостности Власти Азербайджана приняли оперативные меры для борьбы с COVID-19 – президент

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]