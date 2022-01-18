Безработица в ОЭСР в ноябре упала 7-й месяц подряд - до 5,5%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2021 года снизилась по итогам седьмого месяца подряд - до 5,5% по сравнению с 5,7% в октябре.

Между тем показатель остается на 0,2 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года, то есть до начала пандемии COVID-19, негативно сказавшейся на рынке труда, сообщается в пресс-релизе организации.

Количество безработных в странах ОЭСР в ноябре сократилось на 1,1 млн и составило 36,9 млн. Тем не менее, этот показатель на 1,5 млн превышает допандемийный уровень.

Безработица среди женщин опустилась до 5,8% с 5,9% в октябре, среди мужчин - до 5,3% с 5,5%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизился до 11,8% с 11,9%.

В еврозоне безработица в ноябре опустилась до 7,2% с 7,3% месяцем ранее, в Европейском союзе - до 6,5% с 6,7%. В Австрии и Испании показатель снизился соответственно до 5,3% с 5,7% и до 14,1% с 14,4%, но увеличился в Латвии до 7,3% с 7%.

В Канаде безработица снизилась до 6% с 6,7%, в США - до 4,2% с 4,6%. Предварительные данные за декабрь указывают на дальнейшее падение - до 5,9% в Канаде и до 3,9% в Штатах, отмечается в сообщении.

Между тем в ноябре уровень безработицы оказался ниже уровня в допандемийный период в таких странах, как Австралия (4,6%), Франция (7,5%), Италия (9,2%), Южная Корея (3,1%), Литва (6%), Нидерланды (2,7%), Португалия (6,3%) и Турция (11,2%).

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.