Азербайджан увеличил в январе-ноябре 2021г экспорт золота на 27%

Азербайджан в январе-ноябре 2021 года экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 171,12 кг золота, что на 27,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированного золота составила $184 млн 650,42 тыс. (рост на 0,5%).
Серебра из Азербайджана экспортировано 2 тыс. 702,74 кг (спад на 15%) на $2 млн 80,99 тыс. (спад на 2,8%).
Весь объем экспорта золота и большая часть серебра (2 тыс. 532,74 кг на $2 млн 23,19 тыс.) пришлись на Швейцарию. Остальной объем серебра был экспортирован в Турцию – 170 кг на $57,8 тыс.
В 2020 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 4 тыс. 435,97 кг золота на $205 млн 577,52 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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