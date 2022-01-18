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СНГ 18.01.2022 15:15

Никакого конфликта в казахстанской элите нет - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заверил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Nur Otan". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев во вторник в своем обращении к народу Казахстана.

Назарбаев напомнил, что "30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины".

"Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ", - сказал он.

Он подчеркнул, что "Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе". Это, по его словам, результат сплочённости и единства всех казахстанцев.

"Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее", - сказал первый президент.

Он добавил, что президент Казахстана выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа и ее нужно поддержать.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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