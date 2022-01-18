Назарбаев заявил о необходимости выяснить, кто организовал убийства и погромы в Казахстане

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых беспорядков в стране обратился к народу республики, отметил необходимость выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства.
"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", - сказал Назарбаев в видеообращении, оно опубликовано пресс-секретарем лидера нации во вторник.
"Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - отметил первый президент.
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