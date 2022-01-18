Назарбаев: нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что после передачи президентских полномочий вышел на пенсию и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице республики.
"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - сказал Назарбаев в своем видеообращении.
Обращение опубликовано на сайте первого президента во вторник.
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