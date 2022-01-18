Азербайджан увеличил в 2021г добычу нефти с конденсатом на 0,1%, газа - на 18%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в 2021 году составила 34 млн 580,7 тыс. тонн, что на 0,1% выше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 34 млн 512,8 тыс. тонн (рост на 0,1% - ИФ).
По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в 2021 году составила 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%). При этом, добыча товарного газа составила 32 млрд 573,8 млн кубометров (рост на 23%).
Н.Аббасова
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