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ТЭК 18.01.2022 15:29

Азербайджан увеличил в 2021г добычу нефти с конденсатом на 0,1%, газа - на 18%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в 2021 году составила 34 млн 580,7 тыс. тонн, что на 0,1% выше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 34 млн 512,8 тыс. тонн (рост на 0,1% - ИФ).

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в 2021 году составила 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%). При этом, добыча товарного газа составила 32 млрд 573,8 млн кубометров (рост на 23%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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