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Финансы 18.01.2022 15:37

Беднейшие страны мира ждет рост платежей по госдолгу на $11 млрд в 2022 г - ВБ

Группа из 74 стран мира с наименьшим уровнем доходов в 2022 году должна будет выплатить в общей сложности $35 млрд в качестве платежей по госдолгу, что на $11 млрд, или 45%, больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении Всемирного банка.

Одна из самых уязвимых стран - Шри-Ланка. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство S&P Global понизило суверенный рейтинг страны и предупредила о возможности дефолта в текущем году. Инвесторы также обеспокоены состоянием государственных финансов Ганы, Сальвадора и Туниса.

"Страны столкнутся с возобновлением платежей по долгу в тот самый момент, когда у них нет на это ресурсов", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Увеличение затрат на обслуживание госдолга вызвано значительным объемом новых заимствований, привлекаемых странами мира для борьбы с последствиями коронавируса, а также с повышением стоимости рефинансирования существующих долговых обязательств и возобновлением выплат, замороженных на время пандемии.

По оценке ВБ, около 60% стран с низким уровнем доходов требуется реструктуризация задолженности (или существует риск, что такая мера потребуется в ближайшем будущем). Как следствие, банк предупредил о рисках новых кризисов суверенного долга.

"Еще один долговой кризис, вне зависимости от причины, окажет очень сильное влияние на страны с высоким уровнем госдолга, - сказал стратег развивающихся рынков в M&G Investments Грегори Смит. - У нас есть один-два года для разработки каких-то мер поддержки стран, которых затягивает в системный кризис".

Совокупный объем нового суверенного и корпоративного долга в странах с низкими и средними доходами составил около $300 млрд в 2020 и 2021 годах - примерно на треть больше, чем за два года до пандемии, согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

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