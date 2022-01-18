Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0223 GBR   2.3186 TRY   0.1263

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 84.43 +0.61 Brent 86.48 +0.42

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.01.2022 15:38

Эрдоган не верит в возможность вторжения России в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник назвал нереалистичным сценарий вторжения России в Украину, а также заявил, что намерен обсудить тему напряженности на границе с президентом Владимиром Путиным, пишет газета "Дейли сабах".

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России на Украину. Украина не обычная страна, Украина - сильное государство. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", - сказал он турецким журналистам, сопровождавшим его на пути из Албании в Турцию.

Эрдоган также добавил, что ему хотелось бы "обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Пашинян заявил о готовности встретиться с Эрдоганом, если переговоры о нормализации отношений будут проходить успешно Алиев и Эрдоган обсудили перспективы развития азербайджано-турецких отношений Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной Эрдоган соболезнует Алиеву в связи с гибелью военных при крушении вертолета Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в саммите ССТГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]