Станьте владельцем квартиры с Yelo Bank!

Что может быть лучше своего дома? Yelo Bank предлагает выгодные условия ипотеки для тех, кто хочет иметь собственный дом.
Как уполномоченный банк Фонда ипотечных и кредитных гарантий Азербайджанской Республики, Yelo Bank предлагает ипотечный кредит на сумму до 150 000 манатов на срок до 300 месяцев и по годовой ставке 8% . По условиям кредита, первоначальный взнос в размере 30% оплачивается заранее.
Клиентам также предоставляются дополнительные возможности на официальном сайте Yelo Bank: стоимость ипотеки можно рассчитать через специальный калькулятор онлайн-ипотеки без помощи сотрудника банка. Также, на сайте вы можете подать онлайн заявку для получения ипотеки не приходя в банк.
Отметим, Yelo Bank занимает одну из ведущих позиций среди банков по ипотечному портфелю. С момента начала ипотечного кредитования Банк поддержал тысячи семей в приобретении собственного жилья.
Подробнее:https://bit.ly/yliptk
Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим! Вы также можете заказать желаемый кредит с помощью онлайн кредитного калькулятора (https://www.yelo.az/az/individuals/kredit-kalkulyatoru/ ).
Yelo Bank - Яркий Банкинг!
Определены цены на автобусные рейсы в Карабах
Глава МИД Азербайджана отбыл в Австрию для участия в Форуме по безопасности ОБСЕ
Азербайджан и Черногория обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества
МБА-МОСКВА расширил возможности собственного сервиса денежных переводов
Wintershall Dea вышла из проектов добычи сланцевой нефти в Аргентине, ушла из Бразилии
Азербайджан в 2021г сократил добычу золота на 6,3%, серебра - увеличил на 12,7%
Зейналабдин Тагиев инициировал много важных проектов в Азербайджане – Алиев
Международный туризм вырос на 4% в 2021 году, но отстает на 72% от 2019 года - UNWTO
Фонд Гейдара Алиева реализует 8 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре по реставрации и строительству религиозных памятников – Алиев
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
ЕСПЧ признал, что права Пашиняна были нарушены во время поствыборных событий в Ереване в марте 2008 г
Эрдоган не верит в возможность вторжения России в Украину
Почти 600 человек попытались нелегально пересечь границу Польши и Белоруссии с начала года - польская погранслужба
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров