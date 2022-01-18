Станьте владельцем квартиры с Yelo Bank!

Что может быть лучше своего дома? Yelo Bank предлагает выгодные условия ипотеки для тех, кто хочет иметь собственный дом.

Как уполномоченный банк Фонда ипотечных и кредитных гарантий Азербайджанской Республики, Yelo Bank предлагает ипотечный кредит на сумму до 150 000 манатов на срок до 300 месяцев и по годовой ставке 8% . По условиям кредита, первоначальный взнос в размере 30% оплачивается заранее.

Клиентам также предоставляются дополнительные возможности на официальном сайте Yelo Bank: стоимость ипотеки можно рассчитать через специальный калькулятор онлайн-ипотеки без помощи сотрудника банка. Также, на сайте вы можете подать онлайн заявку для получения ипотеки не приходя в банк.

Отметим, Yelo Bank занимает одну из ведущих позиций среди банков по ипотечному портфелю. С момента начала ипотечного кредитования Банк поддержал тысячи семей в приобретении собственного жилья.

Подробнее:https://bit.ly/yliptk

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим! Вы также можете заказать желаемый кредит с помощью онлайн кредитного калькулятора (https://www.yelo.az/az/individuals/kredit-kalkulyatoru/ ).

Yelo Bank - Яркий Банкинг!