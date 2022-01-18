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Транспорт и связь 18.01.2022 21:01

Toyota не сможет достичь цели по выпуску автомобилей в этом финансовом году

Японская Toyota Motor не сможет достичь цели по объему выпуска автомобилей в текущем финансовом году, который завершится 31 марта.

Производство, "как ожидается, будет ниже предыдущего прогноза в 9 млн машин", сообщила компания.

Согласно производственному плану, в феврале компания намеревалась выпустить около 700 тыс. автомобилей.

"Спрос сейчас очень высокий, поэтому мы стремились к высоким показателям в феврале, - говорится в заявлении Toyota. - Однако из-за сохраняющегося спроса на полупроводники со стороны всех отраслей мы скорректировали наш глобальный производственный план примерно на 150 тыс. единиц".

Что касается нехватки полупроводниковых компонентов, Toyota "продолжит изучать ситуацию" и возможности для использования заменителей в тех случаях, где это возможно, "поскольку ожидает сохранения дефицита".

Компания также заявила, что в определенные дни будет приостанавливать работу 11 линий на 8 заводах в Японии. В настоящее время у компании функционируют 28 линий на 14 предприятиях.

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