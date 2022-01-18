Госдеп называет целью поездки Блинкена в Берлин и Киев деэскалацию кризиса вокруг Украины

Целью январской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Германию и Украину является деэскалация кризиса на границе с Украиной, заявили в Госдепе. "Поездка и консультации секретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженной ситуации, вызванной концентрацией войск России и продолжающейся агрессией против Украины", - говорится в заявлении Госдепа. Госсекретарь, по сообщению американского внешнеполитического ведомства, посетит Германию и Украину 18-20 января.

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