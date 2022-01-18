Блинкен в Киеве проинформирует сотрудников посольства США о планах на случай эскалации ситуации - госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, осуществляя визит на Украину, проинформирует сотрудников посольства США об усилиях по планированию на случай дальнейшей эскалации со стороны РФ, сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Указывается, что Блинкен в Киеве 19 января встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Эта поездка следует за обширными дипломатическими переговорами с нашими европейскими союзниками и партнерами о едином подходе к устранению угрозы, которую Россия представляет для Украины, и о наших совместных усилиях по призыву ее выбрать дипломатию и деэскалацию в интересах безопасности и стабильности", - сказано в заявлении.

Отмечается, что 20 января Блинкен отправится в Берлин, чтобы обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию "дальнейшей российской агрессии против Украины", в том числе готовность союзников и партнеров наложить на Россию огромные последствия и серьезные экономические издержки.

"Госсекретарь встретится с министром иностранных дел Анналеной Бербок, после чего состоится встреча с Transatlantic Quad. Поездка и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины", - указал представитель госдепа.