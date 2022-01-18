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Дальнее зарубежье 18.01.2022 21:22

Генсек НАТО пригласил Россию и страны альянса провести ряд встреч по вызывающим тревогу темам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Россию и представителей всех стран Североатлантического альянса провести ряд встреч для обсуждения вызывающих беспокойство тем.

"Союзники по НАТО готовы встретиться с Россией снова. Сегодня я пригласил Россию и всех союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках совета Россия-НАТО в ближайшей будущем", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он отметил, что на этих встречах хочет обсудить беспокойства как стран НАТО, так и России, а также найти способ предотвратить какие-либо военные действия в отношении Украины.

Также речь на встречах, по словам генсека, может пойти о транспарентности в военной сфере и о контроле над вооружениями.

"Также мы готовы возобновить взаимные брифинги по учениям и нашим доктринам по ядерному оружию", - добавил Столтенберг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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