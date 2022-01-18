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ТЭК 18.01.2022 17:50

SOCAR увеличила в 2021г производство автобензина на 8%, дизеля - на 16%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2021 году по сравнению с показателем 2020 года увеличилось в денежном выражении на 13,4% - до 4 млрд 394,6 млн манатов ($2 млрд 585,1 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство автомобильного бензина составило 1 млн 259,5 тыс. т (рост на 7,9%), прямогонного бензина (нафты) – 400,7 тыс. т (рост на 67,2%), дизельного топлива - 2 млн 403,6 тыс. т (рост на 16,2%), топочного мазута – 105 тыс. тонн (рост на 70,5%), смазочных масел - 49,1 тыс. т (рост на 39,1%), нефтяного кокса – 255,3 тыс. т (рост на 29,7%)

Производство нефтяного битума составило 362,2 тыс. т (спад на 3,4%), авиакеросина - 490,1 тыс. т (спад на 2,4%).

По состоянию на 1 января 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 33,1 тыс. тонн, нафты - 0,8 тыс. тонн, авиакеросина - 16,3 тыс. тонн, дизтоплива -83,5 тыс. тонн, топочного мазута -12,1 тыс. тонн, смазочных масел - 8,5 тыс. тонн, нефтяного битума - 8,8 тыс. тонн, нефтяного кокса - 9,5 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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