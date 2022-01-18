В Алматы отменяется действие режима ЧП и комендантский час

Действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа отменяется в Алматы в ночь на среду, сообщила комендатура города.

"Комендатура города Алматы сообщает, что 19.01.2022 года в 00:00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час". Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в распространенной во вторник информации.

В комендатуре отметили, что в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны Казахстана. Продолжают действовать блокпосты.

"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", - отмечается в сообщении.

О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.

Режим ЧП был введен в Казахстане после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране.

5 января в связи в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области, а затем и в остальных регионах страны. Чрезвычайное положение вводилось на период до 19 января.