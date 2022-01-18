Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0223 GBR   2.3186 TRY   0.1263

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 84.43 +0.61 Brent 86.48 +0.42

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.01.2022 17:57

В Алматы отменяется действие режима ЧП и комендантский час

Действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа отменяется в Алматы в ночь на среду, сообщила комендатура города.

"Комендатура города Алматы сообщает, что 19.01.2022 года в 00:00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час". Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в распространенной во вторник информации.

В комендатуре отметили, что в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны Казахстана. Продолжают действовать блокпосты.

"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", - отмечается в сообщении.

О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.

Режим ЧП был введен в Казахстане после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране.

5 января в связи в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области, а затем и в остальных регионах страны. Чрезвычайное положение вводилось на период до 19 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]