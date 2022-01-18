Лавров и Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе - Захарова

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе, такая встреча находится в стадии активной проработки, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос ведущего, ожидается ли в скором времени встреча Лаврова и Блинкена в Европе.

Ранее в российской прессе появились сообщения о готовящейся встрече дипломатов. По данным издания "Коммерсант", она может пройти 21 января в Женеве.