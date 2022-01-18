Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0223 GBR   2.3186 TRY   0.1263

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 84.43 +0.61 Brent 86.48 +0.42

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.01.2022 22:23

Лавров и Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе - Захарова

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе, такая встреча находится в стадии активной проработки, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос ведущего, ожидается ли в скором времени встреча Лаврова и Блинкена в Европе.

Ранее в российской прессе появились сообщения о готовящейся встрече дипломатов. По данным издания "Коммерсант", она может пройти 21 января в Женеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЛИНКЕН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Москва не стремится к конфронтации с Западом - Лавров Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении возможна при согласии всех сторон – Лавров В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ - Лавров Россия считает Тайвань частью КНР и будет исходить из этого - Лавров РФ ожидает участия талибов в московской встрече по Афганистану - Лавров Лавров: глава европейской дипломатии не свободен в определении российской политики ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]