МИД Азербайджан счел недопустимым дипломатического этикета заявление главы МИД Франции

МИД Азербайджана считает не соответствующим дипломатическому этикету комментарий главы МИД Франции Жан-Ив Лё Дриана, касающийся заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева с оценкой незаконного визита кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Карабахский регион Азербайджана.

«К сожалению, 18 января министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции. Так, Эрику Сиотти, члену Национального собрания от Республиканской партии, пытавшему оскорбить президента Азербайджана с целью провокации, должен был быть дан жесткий ответ (со стороны главы МИДа Франции – ИФ). Однако, Ле Дриан заявил, что слова президента Азербайджана с оценкой незаконного визита Пекресс в Карабахский регион "неприемлемы по форме и содержанию", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

Она подчеркнула, что заявление президента Алиева с оценкой незаконного визита Пекресс в Карабахский регион Азербайджана вполне логично и правильно. «Интерпретация же министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает», - добавила Абдуллаева.

Она отметила, что если Пекресс имеет статус кандидата в президенты Франции, то это не означает, что она может быть выше законов Азербайджана.

Абдуллаева считает, что заявление главы МИД Франции противоречат меседжам, высказанным французским лидером Эмманюэлем Макроном 15 декабря 2021 года в Брюсселе на встрече с президентом Азербайджана, а также не служат нормализации азербайджано-французских отношений.

«Хочу напомнить, что если граждане Франции или любой другой страны осуществят незаконный визит на международно признанные территории Азербайджана, то официальный Баку предпримет необходимые ответные шаги в рамках Конституции страны и соответствующих законов», - добавила Абдуллаева.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 12 января в интервью азербайджанским телеканалам заявил, что Пекресс тайком, без разрешения официального Баку, совершила поездку в Карабахский регион Азербайджана и российские миротворцы, временно находящиеся в регионе, не пресекли эту поездку. «Нам ответили, что они (миротворцы - ИФ), мол, недоглядели, не знали, сказали, что Пекрес приехала на обычной машине и т.д. Скажу, как есть: в это слабо верится. Этот визит был организован. С ней вместе были бывший глава МИД Франции, еврокомиссар Барнье и еще один депутат. Они тайком поехали туда и приехали, а новость об их визите вышла только после их возвращения. Наверное, они опасались, что мы задержим их в Лачинском коридоре", - подчеркнул Алиев.

Алиев добавил, что если бы Баку знал про данный незаконный визит, то Пекресс и ее спутников не выпустили бы с территории Азербайджана.

А.Азизов