Пассажироперевозки в Азербайджане в 2021г посредством такси выросли на 93,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2021 году составил 1 млрд 214 млн 152 тыс. человек, что на 3,1% больше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге было перевезено 2 млн 825,8 тыс. человек (рост на 33%), морским транспортом – 17,7 тыс. человек (спад на 13,2%), воздушным транспортом – 1 млн 132,4 тыс. человек (рост на 96%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в 2021 году перевезено 1 млрд 119 млн 943,8 тыс. пассажиров (рост на 1,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 32 млн 999,8 тыс. пассажиров (спад на 2,1%), такси – 86 млн 944 тыс. человек (рост на 93,5).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил 90 млн 232,4 тыс. человек (рост на 20,8%).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки.

Б.Рустамбеков