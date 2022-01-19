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Транспорт и связь 19.01.2022 12:28

Пассажироперевозки в Азербайджане в 2021г посредством такси выросли на 93,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2021 году составил 1 млрд 214 млн 152 тыс. человек, что на 3,1% больше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге было перевезено 2 млн 825,8 тыс. человек (рост на 33%), морским транспортом – 17,7 тыс. человек (спад на 13,2%), воздушным транспортом – 1 млн 132,4 тыс. человек (рост на 96%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в 2021 году перевезено 1 млрд 119 млн 943,8 тыс. пассажиров (рост на 1,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 32 млн 999,8 тыс. пассажиров (спад на 2,1%), такси – 86 млн 944 тыс. человек (рост на 93,5).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил 90 млн 232,4 тыс. человек (рост на 20,8%).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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