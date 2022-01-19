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Социум 19.01.2022 12:30

Число браков в Азербайджане за 11 месяцев 2021г увеличилось на 56,9%, разводов – на 16,5%

Численность населения Азербайджана в январе-ноябре 2021 года увеличилась на 33,696 тыс. человек или на 0,3% - до 10 млн 152,829 тыс. на 1 декабря 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В январе-ноябре в республике родились 101,775 тыс. младенцев, что на 12,6% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,1. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,628 тыс. двойняшек, 75 тройняшек и 8 четверняшек.

За прошедший период в Азербайджане умерли 69,761 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,6 (в январе-ноябре 2020 года уровень смертности составлял 6,7 - ИФ).

За отчетный период в республике зарегистрировано 50,89 тыс. браков (рост на 56,9% по сравнению с январем-ноябрем 2020г) и 15,659 тыс. разводов (рост на 16,5%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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