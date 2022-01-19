Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.01.2022 12:50

Сборы отчислений на обязательное соцстрахование в 2021г увеличились на 8% - Джаббаров

Поступления по линии государственного обязательного социального страхования в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 8% - до свыше 3,8 млрд манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2021 году поступления по линии государственного обязательного социального страхования превысили 3,8 млрд, что на 8% больше чем в 2020 году. Прогноз по сборам выполнен на 109,9%», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, поступления по обязательному соцстрахованию от внебюджетных организаций составили 2,4 млрд манатов и увеличились на 15,3%. Прогноз выполнен на 113,2%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СБОРЫ


Похожие новости


Поступления по обязательному соцстрахованию в январе-феврале увеличились почти на 9% - Джаббаров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]