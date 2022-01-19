Сборы отчислений на обязательное соцстрахование в 2021г увеличились на 8% - Джаббаров

Поступления по линии государственного обязательного социального страхования в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 8% - до свыше 3,8 млрд манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2021 году поступления по линии государственного обязательного социального страхования превысили 3,8 млрд, что на 8% больше чем в 2020 году. Прогноз по сборам выполнен на 109,9%», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, поступления по обязательному соцстрахованию от внебюджетных организаций составили 2,4 млрд манатов и увеличились на 15,3%. Прогноз выполнен на 113,2%.

Б.Рустамбеков