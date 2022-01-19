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Здравоохранение 19.01.2022 12:55

В мире заболеваемость COVID-19 возросла за неделю на 20% - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилась на 20% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За неделю с 10 по 16 января было выявлено более 18,7 млн новых случаев заражения коронавирусом, это на 3 млн больше, чем за аналогичное количество дней на прошлой неделе. При этом тогда глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в период с 3 по 9 января было выявлено наибольшее количество заражений за одну неделю.

Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах, кроме африканского, где число заражений упало на 27%. Сильнее всего заболеваемость возросла в Юго-Восточной Азии (на 145%) и в Восточном Средиземноморье (на 68%).

Смертность от коронавируса во всем мире осталось прежней. Наибольший рост смертей от последствий заболевания был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 12%), в других регионах показатели практически не изменились.

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 45,5 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 335,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,5 млн смертей от последствий заболевания.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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