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Регион 19.01.2022 12:59

Россия пока не получила от США ответа на свои предложения по гарантиям безопасности - МИД РФ

США пока не предоставили российской стороне ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявили "Интерфаксу" в среду в МИД РФ.

"Пока не получили", - сказали на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что РФ рассчитывает в течение недели получить ответы от США и НАТО на свои предложения.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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