Россия пока не получила от США ответа на свои предложения по гарантиям безопасности - МИД РФ

США пока не предоставили российской стороне ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявили "Интерфаксу" в среду в МИД РФ.
"Пока не получили", - сказали на Смоленской площади.
Ранее сообщалось, что РФ рассчитывает в течение недели получить ответы от США и НАТО на свои предложения.
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