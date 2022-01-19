Россия пока не получила от США ответа на свои предложения по гарантиям безопасности - МИД РФ

США пока не предоставили российской стороне ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявили "Интерфаксу" в среду в МИД РФ.

"Пока не получили", - сказали на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что РФ рассчитывает в течение недели получить ответы от США и НАТО на свои предложения.