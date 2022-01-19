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Внутренняя политика 19.01.2022 12:52

Алиев назначил нового главу ИВ Абшеронского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении от должности главы ИВ Абшеронского района Ирады Гюльмамедовой.

На данную должность назначен Абдин Фарзалиев, который возглавлял ИВ Наримановского района Баку.

В связи с новым назначением Фарзалиев освобожден от должности главы ИВ Наримановского района.

Все три распоряжения опубликованы в среду на сайте президента Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, АБШЕРОН


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