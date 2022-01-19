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Социум 19.01.2022 13:14

Зарплата президента НАНА превысит 3 тыс. манатов в месяц

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры заработных плат ряда организаций, финансируемых из госбюджета.

В частности, согласно постановлению правительства, ежемесячный должностной оклад президента Академии Наук Азербайджана (НАНА) с 1 января 2022 года составит 3084 манат, первого вице-президента Академии – 2136 манат.

Решением правительства, с 1 января 2022 года заработная плата директора Центра Гейдара Алиева установлена в размере 3012 манат, замдиректора центра – 2772 манат.

Ежемесячный оклад исполнительного директора Фонда научного развития при президенте Азербайджана составит 2376 манат, Бакинского международного центра мультикультурализма - 2376 манат.

С полным текстом постановления правительства можно ознакомиться по ссылкеhttps://nk.gov.az/az/document/5893/.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 декабря 2021 года подписал распоряжение о повышении с 1 января 2022 года в среднем на 20% заработной платы сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Э.Шафиев

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Тэги: КАБМИН, ЗАРПЛАТЫ, НАНА


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