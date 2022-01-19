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ТЭК 19.01.2022 17:53

Песков назвал коммерческим вопросом требование "Газпрома" к Молдавии об оплате поставленного газа

В Кремле назвали коммерческим вопросом предупреждение "Газпромом" Молдавии о возможности прекращения поставок из-за долга.

Просьба прокомментировать это заявление прозвучала от журналистов в среду в ходе их общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа. Есть определённые суммы, которые нужно выплачивать, и, разумеется, "Газпром" как компания должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Поэтому это, скорее, коммерческий вопрос, и здесь мы рекомендовали бы справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - сказал Песков.

У него уточнили, не считают ли в Кремле, что этот вопрос вышел за рамки чисто коммерческих договорённостей.

"Нет. Абсолютно. Поставляется газ, он должен оплачиваться. То есть здесь нет двойного дна никакого", - сказал Песков.

Ранее в среду стало известно, что "Газпром" ответил отказом на просьбу "Молдовагаз" предоставить отсрочку по выплате аванса за январь и предупредил о прекращении подачи газа Молдавии при неуплате долга.

В связи с этим премьер Молдавии Наталья Гаврилица не исключила введения в стране чрезвычайного положения в области энергетики.

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что "Молдовагаз" выплатит "Газпрому" часть аванса за январские поставки в размере $38 млн. Он выразил сожаление действиями "Газпрома", который отказался дать отсрочку платежа своей дочерней компании.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МОЛДАВИЯ, ГАЗ


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