Лондон на этой неделе поставил в Украину тысячи легких противотанковых ракет - замминистра обороны Великобритании

Британская сторона на этой неделе передала украинским военным несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Великобритания на этой неделе передала тысячи оборонительных легких противотанковых ракет Украине", - приводит его слова BBC.

Хиппи отметил важность мирного, дипломатического решения кризиса вокруг Украины. "Не нужен тот кошмар (вооруженный конфликт - ИФ), который может начаться всего через несколько дней или недель", - сказал он.

Днем ранее украинское министерство обороны сообщило, что в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании в виде новых легких противотанковых средств.