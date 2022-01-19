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АПК 19.01.2022 18:49

Китайцы полюбили хлеб и поддержали мировые цены на пшеницу

Изменения в традиционной диете китайцев в пользу большего потребления хлеба повышает импорт пшеницы в страну с 1,4-миллиардным населением и поддерживают мировые цены, сообщает агентство Bloomberg.

Импорт пшеницы в Китай в 2021 году подскочил на 17% - до примерно 9,8 млн тонн, свидетельствуют данные таможенного управления КНР.

Во многом рост вызван использованием пшеницы в качестве фуража на фоне высоких внутренних цен на кукурузу, а также слабым урожаем в КНР, но меняющиеся вкусовые предпочтения населения также играют важную роль, пишет агентство.

"Мы по-прежнему ожидаем, что китайский импорт в 2022 году будет значительным, - сказал Дарин Фридрихс из китайского сельскохозяйственного информбюро Sitonia. - Внутренние цены остаются высокими из-за активного использования пшеницы в кормах для животных и структурных тенденций в пищевых привычках потребителей".

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго в ходе торгов во вторник поднимались на 4%, рекордными темпами с октября, и завершили торги ростом на 1,7%. За последние 12 месяцев пшеница подорожала на 15,9%.

Дополнительное повышательное давление на рынок оказывает напряженность между Россией и Украиной, крупнейшими мировыми экспортерами пшеницы, отмечает Bloomberg.

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Тэги: КИТАЙ, ПШЕНИЦА, ЦЕНЫ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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