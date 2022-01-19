Украина может развернуть Силы территориальной обороны и этим не допустить войны - командующий

Закон Украины "Об основах национального сопротивления" позволяет разворачивать Силы территориальной обороны (ТрО) в упрощенном режиме и этим предотвратить открытую агрессию противника, считает командующий Сил ТрО Юрий Галушкин.

"Закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает создание отдельного рода сил, увеличение ВСУ на 10 тыс. военнослужащих. В штате мирного времени у меня будет около 150 батальонов и 25 бригад численностью 10 000 человек. В каждом из батальонов будет до 50 человек, а в каждой бригаде - от 90 до 120 человек - в общей сложности 10 тысяч личного состава, на которые я буду опираться", - сказал Галушкин в интервью агентству "АрмияИнформ".

"Это отдельные воинские части, которые смогут организовать подготовку населения, хранение вооружения, боеприпасов и МТЗ. Мы разворачиваемся быстро до очень серьезных масштабов", - пояснил он.

Галушкин отметил, что ключевой особенностью закона является возможность ускоренного развертывания сил территориальной обороны.

"Ключевое в этом законе то, что мы можем развернуть Силы теробороны до начала войны и до мобилизации войск. И этим вообще не допустить войны. Согласно закону об основах национального сопротивления, Силы теробороны могут быть развернуты с введением в действие Сводного плана теробороны Украины или планов теробороны в отдельных ее местностях. Этот план может быть введен без введения правового режима военного положения, а только указом президента", - рассказал Галущенко.

Механизм развертывания Сил теробороны существенно упрощен: после того, как командующий делает представление, СНБО Украины проводит заседание и принимает решение, которое утверждает президент своим указом. Сразу после этого начинается развертывание сил.

"На мои 10 тыс. легло несколько сотен тысяч вооруженных резервистов ТрО, взявших под контроль всю Украину. Возможно, это может остановить намерения противника перейти к открытой агрессии", - отметил командующий.