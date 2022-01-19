РФ и Иран могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономического сотрудничества - Раиси

Уровень российско-иранского торгово-экономического сотрудничества находится на неудовлетворительном уровне, оба государства работают над его повышением, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно, не вызывают у нас удовлетворения", - сказал он в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По его мнению, две страны могут в несколько раз повысить уровень торгово-экономического взаимодействия, и оба государства прикладывают усилия к этому.

"Вы со своим позитивным взглядом на наши взаимодействия будете способствовать тому, чтобы наши договоренности были переведены в практическую плоскость. Я тоже от Исламской Республики Иран намерен сделать акцент нашим коллегам, чтобы наше взаимодействие и сотрудничество получило дальнейшее практическое развитие", - сказал Раиси.

Президент Ирана сообщил, что у Москвы и Тегерана есть "документ о стратегическом сотрудничестве, который может определить перспективу, как минимум, на 20 лет вперед". "Мы передали этот документ нашим российским коллегам и считаем, что он определит долгосрочную перспективу нашего стратегического взаимодействия, прояснит ее", - сказал Раиси.