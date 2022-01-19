Путин заявил, что находится с Раиси в постоянном контакте по международным вопросам

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за то, что в непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, он все же нашел возможность приехать в Москву.

"Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся, но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такое, но все-таки личное общение", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.

Личная встреча Путина и Раиси проходит в среду в Кремле. На переговорах лидеров сопровождают переводчики, Путин и Раиси проводят встречу за большим овальным столом, расположившись на достаточно большом расстоянии друг от друга.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы в эти непростые пандемийные времена нашли время приехать в Москву", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Россией и Ираном демонстрировал небольшое увеличение, а в прошлом году он увеличился на 38%. "У нас реализуются крупные проекты, работа идет по очень многим направлениям", - сказал глава государства.