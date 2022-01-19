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Регион 19.01.2022 18:05

Иран рассчитывает на сотрудничество с РФ в сфере космоса, безопасности и экономики - президент

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере космоса.

"В этих условиях можно было бы разработать новое сотрудничество в сфере экономики, политики, культуры, науки, технологий, оборонной, военной сферах, по вопросам безопасности, космоса и во многих других направлениях", - сказал Раиси в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он сообщил, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи передал привет президенту РФ.

"Он тоже делает акцент на развитии и расширении отношений между нашими странами, а также на ту синергию, которую мы можем вместе сделать", - сказал Раиси.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОСМОС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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