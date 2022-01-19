Иран рассчитывает на сотрудничество с РФ в сфере космоса, безопасности и экономики - президент

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере космоса.
"В этих условиях можно было бы разработать новое сотрудничество в сфере экономики, политики, культуры, науки, технологий, оборонной, военной сферах, по вопросам безопасности, космоса и во многих других направлениях", - сказал Раиси в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он сообщил, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи передал привет президенту РФ.
"Он тоже делает акцент на развитии и расширении отношений между нашими странами, а также на ту синергию, которую мы можем вместе сделать", - сказал Раиси.
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