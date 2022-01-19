Астронавты NASA начнут подготовку к полетам на «Союзах» после заключения соглашения РФ-США

Подготовка американских астронавтов к полету на корабле «Союз» начнется после заключения соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

«Работы по подготовке астронавтов НАСА к полету на ТПК «Союз» будут проводиться после заключения соглашения по «перекрестным полетам». Пока ведется согласование такого соглашения», - сообщили в пресс-службе.

«Астронавты НАСА, находящиеся в настоящий момент на подготовке в ЦПК, это члены экипажей американских кораблей. Они проходят подготовку по аварийным процедурам на РС МКС», - добавили в центре.