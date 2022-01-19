В МИД Беларуси считают, что США нагнетают обстановку заявлениями о возможной атаке Украины с территории республики

Набором «страшилок и фантазий» назвал пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявления Госдепартамента США о том, что через территорию страны может быть атакована Украина, а изменение Конституции может привести к размещению на территории республики ядерных сил России.

«Мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом», - заявил пресс-секретарь белорусского МИД. Его ответ опубликован на сайте ведомства.

Глаз выразил согласие с российскими коллегами, которые назвали это дезинформацией.

Представитель МИД Беларуси выразил мнение, что американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство.

«Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени», - отметил Глаз.

Как напомнил дипломат, в Беларуси уже неоднократно заявляли, что с ее территории никогда не будет исходить угроза, а сейчас эта норма внесена даже в проект Конституции.

Также Глаз рассказал о проведенном накануне брифинге для дипломатов, на котором им была публично разъяснена суть военных учений РФ на территории Беларуси.

«Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ», - заявил Глаз.