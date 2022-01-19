Блинкен заявил Зеленскому о необходимости единства Украины для противодействия давлению РФ - Госдеп

Украина должна сохранять единство на фоне увеличения военного присутствия России возле украинских границ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
«Они (Блинкен и Зеленский - ИФ) обсуждали помощь США и международного сообщества Украине в сферах безопасности и экономики. Госсекретарь выразил восхищение с связи с продолжающимися призывами Украины к дипломатическому решению проблем, подчеркнул необходимость украинского единства в свете российской угрозы», - говорится в обнародованном в среду заявлении Госдепа.
Согласно пресс-релизу, встреча Блинкена и Зеленского стала продолжением сотрудничества Вашингтона и Киева после переговоров США и РФ в Женеве, заседания Совета НАТО-Россия, встречи ОБСЕ в Вене.
Блинкен также напомнил, что, если РФ усилит агрессию против Украины, США с союзниками и партнерами ответят на это нанесением ущерба российской экономике, усилением военного присутствия в странах НАТО, расположенных рядом с РФ, наращиванием военной помощи Украине. Госсекретарь опять заверил Украину в поддержке Вашингтоном ее территориальной целостности и суверенитета.
Кром того, Блинкен повторил принцип Вашингтона - «ничего об Украине без участия Украины» - в контактах США с другими сторонами.
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