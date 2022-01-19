Иран прекращает поставки газа в Турцию до конца января по техническим причинам, сообщает турецкий газотранспортный оператор Botas.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецких партнеров, что поставки газа не могут осуществляться в течение десяти дней начиная с 20 января из-за форс-мажорных обстоятельств в связи с технической неисправностью.

17 января поставки уже сократились до 1/3 от суточного контрактного количества, отмечает Botas.

Иран по итогам 10 месяцев 2021 года направил в Турцию 7,782 млрд куб. м газа, обеспечив 16% импорта топлива в страну. Другие поставщики газа для республики - Россия - 48%, Азербайджан - 16%, СПГ из различных источников - 20%.